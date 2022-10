Jon Moxley seguirá teniendo luchas fuera de AEW

“Mi objetivo es seguir mejorando. Quiero luchar hasta los 50 y convertirme en uno de esos viejos luchadores malhumorados. Va a ser jodidamente increíble”, eso le dijo el actual Campeón Mundial de Peso Completo AEW, Jon Moxley, a Justin Barrasso a Sports Illustrated.

Y en esa misma entrevista, ha hablado su situación en torno a si puede luchar o no en empresas independientes, dado que luego de que se conociera que renovó contrato por 5 años con AEW, se supo que Tony Khan supuestamente no quería que luchara en empresas fuera de AEW, exceptuando NJPW.

► Jon Moxley sí podrá luchar en empresas independientes

“Si hay algo de lo que quiero ser parte, encontraré la manera de hacerlo realidad. Eso es más difícil ahora: tengo mi familia, lucho en AEW y New Japan. Pero me encanta apoyar la lucha libre independiente. Así que nunca sabes cuándo o dónde podría aparecer».

Moxley perdió el Campeonato Mundial de Peso Completo CGW ante Nick Gage el pasado 8 de octubre en el evento CGW Fight Club 2022, en una lucha en donde el hombre de las luchas a muerte exponía su carrera.

Su próxima gran lucha será este 18 de octubre, cuando exponga el Campeonato Mundial de Peso Completo AEW ante «Hangman» Adam Page en AEW Dynamite. Acerca de su renovación con All Elite Wrestling, esto fue lo que declaró:

“No planeo ir a ningún otro lado. Es el mejor trabajo del mundo, y tengo mucha suerte de tenerlo. En AEW, lo único que me preocupa es la lucha libre. Ese es mi enfoque, y eso es una alegría. Me encanta contar historias, me encantan las promos ante el micrófono, me encanta la lucha libre. Me encanta pensar en ideas para otras personas, me encanta aprender. AEW me ajusta perfectamente”.