AEW RAMPAGE 21 DE OCTUBRE 2022 .— The Acclaimed están en los cuernos de la lona. Junto a Billy Gunn han logrado crear uno de los actos más populares en AEW, y no piensan dejar que «Smart» Mark Sterling se lo robe. Es por ello que Max Caster y Anthony Bowens accedieron a darles a los Varsity Athletes (Tony Nese y Josh Woods), protegidos de Sterling, una oportunidad por el Campeonato Mundial de Parejas AEW, en una lucha en la que también estarán en juego los derechos de la frase insignia de The Acclaimed: Scissor me, Daddy Ass. La acción de AEW Rampage se emite desde el Daily’s Place, en Jacksonville, Florida.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Ernesto Ocampo (@ocampoxlaw1)

Orange Cassidy realizará su primera defensa al Campeonato del Atlántico AEW, al ser incluido en una lucha que originalmente sería mano a mano entre Rush y 10. Tremendo 3-Way nos espera.

Por su parte, Hook defenderá el Campeonato FTW ante el líder de los Trustbusters, Ari Daivari.

Además, Willow Nightingale tendrá como rival a la rudísima ruda Penelope Ford.

AEW Rampage 21 de octubre 2022

La cobertura en vivo inicia a las 9:00 pm, hora del centro