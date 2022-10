«Está bien, sigamos adelante con esto, muchachos, Maximum Male Models. El equipo que llegó muerto salió con Los Lotharios y se enfrentó a Street Profits [y Hit Row]. Podría haberme ido sin ver ese combate, te digo la verdad. No lo entiendo, no lo sé. No tengo muchas esperanzas en ellos, esto ha sido cuánto, ¿un mes y medio los hemos estado viendo? Y llegan y los usan para esto, nuevamente, no me interesó nada». Dutch Mantell no veía mucho futuro a los Maximum Male Models desde un comienzo.

► Dutch Mantell opina de los Maximum Male Models

Y ahora que la facción ha perdido a LA Knight y su futuro es una incógnita, el reconocido mánager luchístico cree que WWE debería ponerle fin (vía SmackTalk). De esa manera, señala, podrían darle diferentes oportunidades tanto a Mansoor como a Mace, que vieron modificados sus personajes para entrar en esta agrupación que de momento no les está ayudando demasiado. Hay que aclarar que esto es solo opinión de Mantell y que en realidad no tenemos ninguna información sobre el posible final de los Male Models.

«Esto es lo que sucede en la lucha libre. A veces, si tienes un personaje que falla, simplemente déjalo a un lado para que se te ocurra otra idea. A los fanáticos no les importará una mi*rda. Si no tiene éxito, todos están pensando en tener algo con lo que disfrutar. Pueden pensar en algo más que esos Maximum Male Models puedan hacer y pueda ser entretenido. Pero tal como lo estaban haciendo no era entretenido, y no sabía cuál era el propósito, nadie lo sabía».

¿Debería terminar los Maximum Male Models?