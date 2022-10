Wrassingh Show sacó a relucir recientemente en una entrevista con Alex Hammerstone el parecido físico que el Campeón Mundial MLW tiene con algunos grandes luchadores de la historia de WWE como Triple H o Hulk Hogan para descubrir que en realidad la gente señala a Brock Lesnar.

► Alex Hammerstone, ¿parecido a Brock Lesnar?

«Solía ​​realmente molestarme porque sentía que, sin importar lo que hiciera, solo me estaban comparando. Dicho esto, nunca me han comparado con Crash Holly o alguien así, siempre me han comparado con un gran tipo, una mega superestrella. Esas son algunas comparaciones de las que estar orgulloso. En estos días, ni siquiera puedo ir a la tienda de comestibles sin que alguien me diga que me parezco a Brock Lesnar. Me hace reír. Si puedo, no solo llevar esa apariencia al ring, sino conseguir algunas de esas mismas emociones y esa misma presencia, ese es un buen tipo con el que compararme. En este punto, lo tomaré como un cumplido».

“I’m going to do this at the highest level. There is extra criticism and extra critiques, but I relish the responsibility of being MLW champion.” – @alexhammerstone to @SInow (2/25/22) pic.twitter.com/UbobhUmAIv — MLW FIGHTLAND | Philly • 10/30 (@MLW) August 20, 2022

También le preguntaron a Hammerstone sobre si lucharía contra Lesnar:

«Hable acerca de tener confianza y no sentirse intimidado, ese podría ser un combate en el que tenga que retractarme de esas declaraciones. Entrar al ring con Brock Lesnar, no me importa en qué nivel estés, tiene que ser una de las cosas más intimidantes que puedes hacer«.

Y acerca de si en alguna ocasión interactuó con la Superestrella:

«Estuve con Brock Lesnar una vez, solo de pasada, haciendo el tipo de trabajo que haces con WWE. Nada más que un apretón de manos y un hola. Tenía ese factor de intimidación sobre él, solo en ese breve momento pasajero».

¿Creéis que Alex Hammerstone se parece a Brock Lesnar?