WWE busca registrar las marcas Lyra Valkyria o Uncle Harper

Lyra Valkyria, Uncle Harper y Uncle Howdy han sido las tres últimas solicitudes de registro de marca que ha hecho WWE, de acuerdo a un reciente informe de nuestros compañeros de Fightful. De momento, no tenemos ninguna información acerca de cuál es la intención de la compañía con ellas. Entendemos que serán cada una para una Superestrella pero no para quienes exactamente.

► Las nuevas marcas registradas de WWE

Uncle Harper nos hace pensar en Luke Harper y The Wyatt Family pero por ahora mejor no andar haciendo especulaciones sin sentido. Y, como es habitual, la descripción de la solicitud no ofrece ningún detalle. De todas maneras, leemos a continuación la de Lyra Valkyria. En este caso sí que podemos suponer que será para una luchadora. Veremos próximamente para quién.

«El registro de la marca LYRA VALKYRIA está destinado a cubrir las categorías de servicios de entretenimiento, a saber, exhibiciones de lucha libre y actuaciones de un luchador profesional y animador en vivo y a través de medios de transmisión, incluidas la televisión y la radio, y a través de Internet o servicio comercial online; suministro de noticias e información sobre lucha libre a través de una red informática mundial; Suministro de información en materia de deportes y entretenimiento a través de un portal comunitario online; facilitación de un sitio web en el ámbito de la información de entretenimiento deportivo; servicios de clubes de fans, a saber, organización de eventos deportivos en el ámbito de la lucha libre para miembros de clubes de fans de la lucha libre; organización de eventos de entretenimiento social con fines de entretenimiento para miembros de clubes de fans de lucha libre; suministro de boletines online en relación con el entretenimiento deportivo; diarios online, en el campo del entretenimiento deportivo».

¿Qué pensáis de estas nuevas marcas registradas de WWE?