NJPW: «Battle Autumn» Día 2 Avanzan EVIL y YOSHI-HASHI

Por segundo día consecutivo, New Japan Pro Wrestling se presentó en el Tokyo Korakuen Hall como parte de la gira «Battle Autumn».

► «Battle Autumn» Día 2

En un combate de cuatro contra cuatro, Los Ingobernables de Japón (Tetsuya Naito, SANADA, BUSHI y Titan dominaron nuevamente a United Empire (Great-O-Khan, TJP, Francesco Akira y Gideon Grey). BUSHI & Titan, siguen firmes en su desafío por el Campeonato de Parejas IWGP, por lo que la lucha giró en torno a su rivalidad con los monarcas. Al final, Titán sometió de nueva cuenta a Grey y apuntó a los cinturones.

El caos y desorden se desató en la lucha de parejas entre Shingo Takagi y El Phantasmo, quienes se hicieron acompañar por Hiromu Takahashi y KENTA respectivamente. Charolas de aluminio salieron a relucir, incluso el Phantasmo golpeó al réferi con una bandeja en la cabeza, por lo que fue descalificado, no sin antes volver a destruir el trofeo KOPW 2022, que Takagi había reparado.

Siguió la competencia por el nuevo Campeonato de la TV NJPW World, con el choque entre Aaron Henare y EVIL. Éste comenzó sus ataques antes de que sonara la campana, descontrolando a Henare. Aunque este logró recuperarse y tener unos momentos de dominio, EVIL terminó llevándose la victoria.

Cerrando la jornada, YOSHI-HASHI sorprendió a Jeff Cobb y lo eliminó de esta primera ronda de competencias. Desde el comienzo de las acciones, el de CHAOS desarrolló una lucha intensa y de gran movilidad. Cobb no pudo seguirle el paso; aún así respondió con dureza, pero YOSHI-HASHI evitó la Tour of the Islands y de ahí lanzó su ofensiva final, asegurando su primer triunfo individual ante Cobb.

Los resultados completos son:

NJPW «BATTLE AUTUMN 2022», 15.10.2022

Tokyo Korakuen Hall

Asistencia: 1,150 Espectadores

1. Taichi y TAKA Michinoku vencieron a KENTA y Gedo (8:28) con un Taichi-Style Gedo Clutch de Taichi sobre Gedo.

2. Hirooki Goto, Tomohiro Ishii y Toru Yano derrotaron a Togi Makabe, Tomoaki Honma y Ren Narita (8:28) con la GTR de Goto sobre Honma.

3. David Finlay, Tiger Mask, Master Wato y Alex Zayne vencieron a Zack Sabre Jr., El Desperado, Yoshinobu Kanemaru y DOUKI (10:27) con un Trash Panda de Finlay sobre DOUKI.

4. Yujiro Takahash y SHO derrotaron a Hikuleo y Jado (9:25) con un Pimp Juice de Takahash sobre Jado.

5. Tetsuya Naito, SANADA, BUSHI y Titan vencieron a Great-O-Khan, TJP, Francesco Akira y Gideon Grey (11:14) con un Angel Inmortal de Titan sobre Grey.

6. Shingo Takagi y Hiromu Takahashi derrotaron a Taiji Ishimori y El Phantasmo (8:47) cuando Phantasmo fue descalificado .

7. NJPW WORLD TV Title Tournament – Round 1: «King of Darkness» EVIL venció a Aaron Henare (10:55) con la EVIL.

8. NJPW WORLD TV Title Tournament – Round 1: YOSHI-HASHI derrotó a Jeff Cobb (12:14) con la Karma.