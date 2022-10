Así como hay Superestrellas de Raw y SmackDown que han estado apareciendo en NXT los martes por la noche, también podremos decir que lo opuesto se cumple previo a las grabaciones de Raw y SmackDown, aunque esto no se trata de nada nuevo, puesto que esto ya sucedía desde que Vince McMahon estaba a cargo, aunque sí puede resultar sorprendente la rotación de Superestrellas que están teniendo encuentros no televisados previo a los programas del elenco principal, y en esta ocasión el turno sería para Cameron Grimes, de quien se dijo que estará presente en las grabaciones de esta noche, aunque se desconoce si será para trabajar en Main Event, o si su presencia tendrá relación con la búsqueda de compañeros para su lucha de tercias contra Joe Gacy y The Dyad este martes.

Brock Lesnar ha regresado de una breve pausa en busca de acción en la WWE cuando atacó brutalmente a Bobby Lashley en el último WWE RAW, aunque parece que al ex Campeón WWE se le ha hecho una oferta para venir a NXT también para competir un poco, cuando Cameron Grimes recurrió a sus redes sociales para provocar la posibilidad de traer a la Bestia Encarnada para destruir las fuerzas de Joe Gacy, Rip Fowler y Jagger Reid, insinuando que en ese caso no necesitaría dos compañeros, luego de que WWE anunciara la presencia de Lesnar para este lunes en la marca roja.

I mean who said I was looking for two partners?! @WWENXT @WWE https://t.co/MmgXHDoMMG

— Cameron Grimes (@CGrimesWWE) October 16, 2022