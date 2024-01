Velveteen Dream pide disculpas a WWE y Triple H

Una vez, Velveteen Dream fue una de las mayores promesas de WWE. Sin embargo, la salida a la luz de varias acusaciones durante el movimiento #SpeakingOut así como que se hiciera tendencia #FireVelveteenDream acabaron provocando su despido de la empresa en 2021. Y desde entonces no hemos tenido más que malas noticias sobre él, desde altercados en gimnasios por supuestamente atacar a un empleado hasta ser arrestado por agresión, allanamiento y posesión de drogas pasando por insultos a la policía. Todo ello sin retomar su carrera en la lucha libre, pese a sus múltiples declaraciones mostrando su intención de hacerlo, incluso de volver a ser una Superestrella.

► Velveteen Dream pide disculpas

Nunca se sabe qué puede depararle el futuro a una persona así que no vamos a adelantar nada al cien por ciento pero sin duda es una buena señal que Velveteen Dream haya pedido disculpas por sus escándalos. Pero es solo un paso, que debería preceder a no volver a cometer errores, arreglar su vida personal y comenzar a trabajar de nuevo en la profesional. De momento, esto es lo que dice el ahora mismo exluchador en un reciente video en Instagram:

”Como probablemente hayan visto u oído a lo largo de los últimos años, quiero disculparme por mi comportamiento. Tanto a nivel profesional como personal, siempre predico a quienes están cerca de mí sobre el poder de la responsabilidad y la rendición de cuentas. Asumo total responsabilidad por mi comportamiento durante los últimos tres años de mi vida. Cuando se crearon narrativas sobre mí, no importa. No importaba lo que se escribiera sobre mí, no importa lo que esté en internet sobre mí. Estaba equivocado. Por eso, necesito disculparme con algunas personas.

Primero, quiero disculparme con la organización de la WWE por cualquier atención no deseada y prensa negativa que haya llevado a su marca y producto. También quiero disculparme con los fanáticos de la WWE y los seguidores de Velveteen Dream. Cuando se habla de Velveteen Dream, debería haberse hecho de una manera productiva y positiva. No como el nombre Patrick Clark, una estadística de lo que sucede cuando el talento y la oportunidad se encuentran con la inmadurez. Eso no es en lo que inviertes tu tiempo y dinero. Cuando miras la televisión y vienes a los shows, deberías escapar de la realidad, no tener que lidiar con la mía.

«Quiero disculparme con Paul Levesque. Paul, eres un hombre tan comprensivo y paciente, y como líder, al tener la oportunidad de trabajar contigo y aprender de ti, tengo una idea de lo que te hace ser quien eres y cómo has podido manejar la responsabilidad de estar en la luz pública.”

Velveteen Dream has published an apology video (via IG). pic.twitter.com/RBEbOV4AoU — Wrestle Ops (@WrestleOps) January 2, 2024