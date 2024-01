«Mi meta es realmente romper el brazo derecho de Okada. Entonces veremos qué tan bueno es, porque la verdadera prueba de la habilidad de alguien es cuando le quitas su mejor arma. Puedes quitarme el brazo, el ojo, y aún así soy mejor que el 99.9% de los luchadores en la Tierra. Okada, voy a romperte el brazo y quitarte tu mejor arma, y veamos si estás siquiera en el top 50%. Okada… en Wrestle Kingdom, será ojo por ojo y brazo por brazo. Voy a romperte el brazo derecho. Voy a impedir que uses el Rainmaker. Veremos si eres el próximo Antonio Inoki o simplemente otro aspirante.» Esto decía Bryan Danielson recientemente camino a su lucha Kazuchika Okada en Wrestle Kingdom 18.

► Okada, el mejor del mundo

The Rainmaker también ha querido enviarle un mensaje a The American Dragon. Y a todos los luchadores del mundo. No solo por cómo se considera a sí mismo sino también a New Japan Pro-Wrestling. Son palabras realmente atrevidas que va a tener que respaldar pasado mañana en el Tokyo Dome.

“Honestamente, no me considero el mejor del mundo. Pero no hay nadie mejor que yo (se rió). Nadie puede igualar lo que hago. Creo que soy reconocido y respetado, principalmente porque he luchado contra los mejores en New Japan. Así que quiero que se vean más de mis grandes combates en NJPW en todo el mundo. En mi opinión, no hay lucha libre de calidad fuera de NJPW, porque yo estoy aquí.

«Creo que el 80 por ciento de los mejores luchadores del mundo hoy han tenido experiencia en New Japan. Simplemente estar en NJPW te coloca en un nivel superior. Si no has luchado aquí, no puedes considerarte un luchador de primer nivel, y yo he estado en la cima aquí. Todos saben que si luchas contra mí, obtienes esa experiencia, así que es comprensible que vengan por mí”.