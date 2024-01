Grayson Waller se burla de The Rock: «Huyó a Raw»

En septiembre del año pasado, The Rock apareció por sorpresa en SmackDown y tuvo un encontronazo con Austin Theory y Grayson Waller, en donde, claro está, The Rock sacó lo mejor de su repertorio para atacarlos. Por eso, quedaron con la espinita, y al ver el reciente regreso de The Rock a WWE, en el primer Raw del 2024, Waller se burló de este.

Según Waller, La Roca tuvo que aparecer en Raw para evitar encontrárselos a ellos en SmackDown, y para evitar volver a ser «humillado» por ellos. A través de su cuenta de Twitter, así reaccionó Waller al respecto del retorno de The Rock a WWE:

Hey @_Theory1 ! That flop that you destroyed on the mic a few months ago ran away to Raw #WWERaw

— Grayson Waller (@GraysonWWE) January 2, 2024