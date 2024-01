USA Network se enoja con los fans de WWE: «¿Lo quieren o no?»

WWE celebró el primer Raw del 2024 con un especial denominado Day 1. Los fans salieron contentos con un gran show, sobre todo, con el inesperado regreso de The Rock, que se volvió viral rápidamente en YouTube y en redes sociales.

Sin embargo, hubo molestia porque hubo una gran cantidad de comerciales televisivos a doble pantalla, es decir, lo que pasaba en el ring de WWE se veía más pequeño y al lado, se emitía la pauta publicitaria. Esto es algo habitual en diferentes shows, especialmente en los shows de la lucha libre, pero, al parecer, hubo demasiados de estos cortes comerciales a doble pantalla.

Los fans se quejaron en Twitter, y hasta se encargaron de arrobar la cuenta oficial de USA Network, la cadena televisiva que tiene los derechos de transmisión en exclusiva de Raw en Estados Unidos, y que pronto pasará a tener los derechos en exclusiva solo de SmackDown.

Fue tanta la insistencia de los fans, que a través de X, la cuenta oficial de USA Network, se encargó de responder y de forma dura a los comentarios negativos:

First you guys want Picture in Picture. Now you don’t? Help us out here… #WWERaw https://t.co/T9bRLg2PZH

— Oye, ¿pueden dejar de poner esos comerciales a pantalla compartida en medio de las luchas? @USANetwork @WWE

— Primero quieren la función de Imagen en Imagen. ¿Y ahora no? Échennos una mano aquí… #WWERaw

No promises unfortunately but we do like to break it out every now and then

— USA Network (@USANetwork) January 2, 2024