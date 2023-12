En octubre de 2024, como parte del acuerdo de cinco años de WWE con la plataforma, NXT comenzará a emitirse en CW Network y dejará atrás USA Network. Pero esta relación no ha terminado y Shawn Michaels quiere que termine de la mejor manera, como señala en la conferencia de medios previa a Deadline 2023, señalando también que hasta ahora ha sido fenomenal.

«Ese movimiento aún está un poco lejos en 2024, pero estamos muy emocionados al respecto. Pero nuevamente, la asociación que hemos tenido con USA ha sido fenomenal. Han sido absolutamente fantásticos y muy solidarios a lo largo de los años. Desde mi punto de vista personal, hice muchas cosas que causaron problemas con USA Network y siempre fueron fantásticos con nosotros. No puedo agradecerles lo suficiente por la asociación que incluso NXT ha tenido en los últimos años y, mira, queremos terminar fuerte on esa asociación.

«Estaría mintiendo si dijera que no estamos emocionados por el futuro con CW. Más de esas cosas vendrán a medida que nos acerquemos, no tengo dudas. Ciertamente planeo aprovechar tantas oportunidades grandes y especiales como podamos y hacer un gran impacto con la red CW. Aún nos falta un tiempo antes de llegar allí, así que tenemos que terminar fuerte con USA y hacer un gran estallido cuando lleguemos a CW».

