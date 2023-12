«Esto me llena de orgullo. Fue lo mismo con el Campeonato NXT UK antes. Era algo así como, ‘Bueno, cuando finalmente pueda ganar un título, voy a hacer la mejor gestión que pueda’. Lo que realmente creo es que no es el título el que hace al hombre, sino el hombre quien hace al título (…)». Esto decía Gunther, el Campeón Intercontinental de WWE, en agosto.

► «Un título no te hará mejor, es al revés»

En diciembre, Jon Moxley realiza una declaración similar en Bleacher Report mientras participa en el AEW Continental Classic, que coronará al primer Campeón Continental, así como a un nuevo Campeón Mundial ROH y un nuevo Campeón de Peso Abierto NEVER de NJPW, por lo que a su vez coronará al primer Campeón Triple Corona.

«Hay muchas correas. Las correas vienen y van. Son lo que tú haces de ellas. Nunca he visto que una correa lleve a alguien a la cima en mi vida, personalmente. He visto a personas llevar correas a la cima. Vienen y van, son herramientas. Si las tratas como importantes, se vuelven importantes. Si las tratas como una broma, se convierten en una broma. La gente no llena arenas para ver piezas brillantes de metal y joyas».

«Quizás este (torneo) sea el único, tal vez sea una situación como Brawl for All que solo sucede una vez, o tal vez se convierte en algo anual. Hay cosas como los G1 y cosas así. Esos prestigiosos torneos que construyen una reputación. King of the Ring solía ser así, donde era un destino para demostrar tu valía para los jóvenes. Al ser el primero, creo que todos los involucrados quieren que sea bueno. Siempre estarás conectado a él, siendo el primero en ganarlo, así que sería genial. Especialmente si se convierte en algo importante que la gente espera en el futuro. Creo que hay un poco de competitividad y un poco de orgullo en tu trabajo. Aunque todos somos competidores entre nosotros, hay casi como una actitud de espíritu de equipo. Todos van a esforzarse al máximo para hacer de este el mejor torneo posible.

«La principal comparación va a ser con el G1 porque, en su esencia, es básicamente la misma idea. Es un torneo de todos contra todos. Debemos ser diferentes de lo que hace la competencia, lo que hace la WWE, lo que hace todo el mundo en la televisión. Siempre debemos ser diferentes y ofrecer cosas que no puedas ver en ningún otro lugar. No queremos hacer lo mismo que el G1, así que siempre que podamos hacer algo que lo haga diferente, deberíamos, especialmente para una audiencia occidental».