En NXT están ilusionados por ir de USA Network a CW

En octubre de 2024, como parte del acuerdo de cinco años de WWE con la plataforma, NXT comenzará a emitirse en CW Network y dejará atrás USA Network. A medida que nos acerquemos estaremos hablando más y más de esa transición. De momento, recientemente, Matt Hardy compartía su intriga por ella.

Y ahora también confirmamos que en la marca amarilla están ilusionados con este movimiento. La luchadora Lash Legend, que poco a poco se está haciendo más popular e integra la facción Meta-Four, lo da a conocer en su reciente aparición en The Black Rasslin’ Podcast.

► NXT: de USA Network a CW Network

«Mis primeras palabras fueron como, ‘¡Oh, genial! ¡Eso está increíble!’ No quiero hablar por todos, pero sé que muchos de mis compañeros están realmente emocionados al respecto. No he escuchado nada negativo al respecto. Todos estamos ansiosos por eso. Lo quiero. Nos encantaría tener ese escenario más grande. De todos modos, todos estamos tratando de llegar a la lista principal, espero que ese sea el objetivo. Ese es el escenario más grande, así que ¿por qué no desear ir a CW?»

Qué tan importante será para NXT el emitirse en CW lo veremos a partir de finales del año que viene. Para conocerla un poco, la cadena nació hace 17 años y su propiedad se reparte entre Nexstar, CBS, Paramount y Warner. Tiene su sede en Burbank, California. Entre sus programas están o estaban:

The Flash

Riverdale

Smallville

The Vampire Diaries

Jane the Virgin

Los 100

Arrow

Gossip Girl

Feeling super thankful this week 💛 🧡 ❤️ Check out what's airing #ThisCWeek! pic.twitter.com/6MrZxcZ8AD — The CW (@TheCW) November 20, 2023

Volviendo a Lash Legend, en la misma entrevista también hablaba de la visita de Becky Lynch a NXT:

«Cada vez que tienes un título, viene mucha responsabilidad con eso. Becky lo mantuvo en alto. Representó a NXT y a la WWE de manera tan destacada. Fue genial poder verla trabajar, tenerla en el vestuario. Es una persona maravillosa. Todos aprendimos algo. Todo el vestuario de mujeres de NXT aprendió algo cuando ella obtuvo ese título. Vi cómo lo llevaba, y estoy lista para llevarlo también».