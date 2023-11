Puede que un día alguna luchadora actual de NXT que se preparan para WWE vuelvan a la marca amarilla para ayudar a quienes estén allí, como Becky Lynch, que volvió a ella en los últimos meses para ganar el Campeonato Femenil, lo cual no había hecho durante sus años en desarrollo, así como para trabajar con Tiffany Stratton o Lyra Valkyria. De la misma manera -fue este el motivo de su regreso al programa de los martes- fue un elemento clave en los ratings del mismo durante su estancia.

► Aprendiendo de Becky Lynch

Y no fueron solo las oponentes y compañeras que tuvo directamente en televisión las que aprovecharon la ocasión de trabajar con The Man pues ella también se tomó el tiempo de estar en el vestidor para brindar apoyo a quien quisiera recibirlo. Entre ellas encontramos a Lash Legend, quien se encuentra a medio camino entre el desconocimiento y la consolidación como Superestrella NXT; integra la facción Meta-Four y forma equipo con Jakara Jackson. Ella habla de la visita de Big Time Becks en The Black Rasslin’ Podcast.

«Cada vez que tienes un título, viene mucha responsabilidad con eso. Becky lo mantuvo en alto. Representó a NXT y a la WWE de manera tan destacada. Fue genial poder verla trabajar, tenerla en el vestuario.

«Es una persona maravillosa. Todos aprendimos algo. Todo el vestuario de mujeres de NXT aprendió algo cuando ella obtuvo ese título. Vi cómo lo llevaba, y estoy lista para llevarlo también».

A sus 26 años, mientras busca su sitio en WWE, Lash Legend dio recientemente un interesante paso adelante en NXT venciendo a Roxxan Pérez para clasificarse para la lucha Iron Survivor Challenge de Deadline 2023, donde la ganadora recibirá una oportunidad por el título, que está en manos de la mencionada Lyra Valkyria, quien destronó a Becky Lynch. Veremos si es ella la nueva contendiente.