AEW Continental Classic: Swerve Strickland derrotó a Jay Lethal

En los primeros combates del Continental Classic se realizaron este 22 de noviembre en AEW Dynamite, donde Swerve Strickland y Jay Lethal se enfrentaron para buscar los primeros puntos.

Estos dos luchadores nunca antes se habían enfrentado en un duelo directo. A pesar de su desconocimiento mutuo, no disminuyeron sus esfuerzos por obtener la primera victoria.

El duelo ganó intensidad gradualmente, con ambos gladiadores alternando el control en diferentes momentos. Además de su notoria personalidad, se lanzaron burlas mutuas debido a sus egos sobredimensionados.

Ambos contendientes intercambiaron golpes con intensidad, priorizando infligir daño sobre mostrar habilidades.

