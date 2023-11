MJF vs. Samoa Joe, en Worlds End por el Campeonato AEW

Adam Cole y MJF celebraron la retención del Campeonato de Parejas ROH, además de que el propio MJF retuvo también el Campeonato de AEW.

Durante la conversación, hizo su aparición el hombre enmascarado que robó la máscara del Diablo, quien apareció después de que MJF mencionara su intención de vengarse por el robo de su capucha.

En ese momento, Samoa Joe irrumpió exigiendo su oportunidad por el título, el cual la ‘escoria de AEW’ le había prometido tras ayudarlo a retener el cetro de ROH. A pesar de la inicial negativa de MJF, Adam Cole logró persuadirlo para que cumpliera su palabra.

Joe wants to make sure that MJF is a man of his word!

Watch #AEWDynamite LIVE on TBS!@The_MJF | @AdamColePro | @SamoaJoe pic.twitter.com/g8njqOQhi9

— All Elite Wrestling (@AEW) November 23, 2023