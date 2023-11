Matt Hardy, intrigado con la llegada de NXT a CW

En octubre de 2024, NXT comenzará a emitirse en CW Network, lo cual es un gran movimiento para el territorio de desarrollo de WWE. Y Matt Hardy está intrigado. El veterano de las cuerdas, que actualmente trabaja en AEW, y que se ha desenvuelto en todo tipo de plataformas a lo largo de su carrera, expone sus pensamientos en The Extreme Life of Matt Hardy.

► La llegada de NXT a CW

«Sé que se había mencionado que [CW] era una posible opción para la NWA. Varias personas en la industria de la lucha libre me dijeron en las últimas dos o tres semanas: ‘Oh, sí, la NWA tiene algún tipo de acuerdo y terminarán en la CW’. No sabían cuándo, no sabían en qué horario ni nada por el estilo, pero que NXT haya intervenido y haya conseguido el acuerdo con la CW es muy interesante«.

«Va a ser realmente interesante ver cómo cambia el panorama desde una perspectiva televisiva, porque los derechos de televisión son la mayor fuente de ingresos para cualquier empresa. Sé que la WWE va a hacer todo lo posible para obtener todo el dinero que pueda, y sé que AEW está buscando un aumento cuando renueven sus derechos televisivos, donde sea que terminen. Así que sí, va a ser muy interesante ver cómo eso afecta a todo el panorama televisivo de la lucha libre profesional.»

NXT continúa creciendo con el paso del tiempo, e incluso ha habido ocasiones en que se ha sentido como una tercera marca de WWE, aunque en la empresa siempre han tenido claro que se trata de un programa donde luchadores y luchadoras se preparan para ser Superestrellas. Un segundo escalón después de la escena independiente, el NIL o cualquier otro origen.