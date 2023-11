Los entresijos del fichaje de Megan Morant por WWE

Megan Morant y Pat McAfee son dos de los más recientes fichajes del equipo de trasmisión de WWE. Mientras hablaba recientemente con Sam Roberts, la entrevistadora comparte su fanatismo por el excomentarista, así como revela cómo fue su camino hasta unirse a la empresa.

► Fan de Pat McAfee

«Mi primera WrestleMania en Dallas, con la presencia de Pat McAfee y la sorpresa de Stone Cold Steve Austin, fue increíble, y nadie sabía que estaría allí la segunda noche. Solo escuchar el sonido del vidrio rompiéndose y ver a Steve Austin junto a Pat fue asombroso. Fue realmente genial para mí, ya que comencé la semana después de que Pat empezara. Tengo un gran respeto por Pat.

«Una de las cosas sobre Pat es que es muy amable con todos. Conoce el nombre de todos, desde las personas que te colocan el micrófono hasta los camarógrafos, todos, Pat conoce sus nombres, y poder verlo ser quien es fue genial para alguien que quiere estar en televisión durante mucho tiempo, ya sea en entretenimiento deportivo o deportes en general. Él es una estrella, y ver lo que hace es muy genial.»

► Camino hacia la WWE

«Nunca me imaginé trabajando en la WWE. No es que estuviera en contra, simplemente nunca pensé que terminaría aquí. Tampoco sabía mucho sobre lucha libre en absoluto, había visto tal vez un poquito, obviamente creciendo, ves a todos los niños con camisetas de Austin 3:16, sabía sobre The Rock, pero nunca me senté realmente a ver. Trabajaba en fútbol americano para los Patriots, era la reportera del equipo y conducía un programa de radio, y estuve allí durante cuatro años y realmente alcanzé mi techo allí. Me querían, yo los quería, fue una gran experiencia, pero no había espacio para que creciera en ese rol, así que estaba buscando ver qué opciones había.

«Conocía a alguien en la oficina de talentos de Fox con quien desarrollé una relación muy buena, y un día, mientras navegaba en LinkedIn, vi que la WWE estaba buscando un talento digital. Entonces, llamé a mi amigo Jacob y le dije: ‘Oye, vi esto de la WWE, sé que están en Fox, ¿qué opinas de mí en la WWE?’ Él dijo: ‘Creo que serías muy buena en eso, ¿estás interesada?’ Se intercambiaron algunos correos electrónicos, tuve una llamada telefónica con Tom Phillips y charlamos un rato. Un par de meses después, recibí un correo electrónico diciendo que Michael Cole queria programar una llamada conmigo. En ese momento, realmente no sabía quién era Michael Cole. Esto fue durante la pandemia, no me estaba preparando realmente para nada, tal vez mi nombre rondaba, tal vez mi llamada con Tom Phillips era solo ponernos al día, mantenernos en contacto. Estábamos viviendo en Boston.»

«Así que hablé con Cole y le conté sobre mí, él me habló sobre la WWE, me preguntó cuánto sabía sobre lucha libre y estaba a punto de mentir como diciendo ‘sí, veo cada semana’. Él dijo: ‘Por favor, no mientas. Prefiero contratar a personas que no son fanáticas’. Yo dije: ‘Está bien, nunca lo he visto realmente’. Él dijo: ‘Está bien, está bien. Podemos enseñarte sobre el producto. ¿Qué tal si te doy un mes, ves el producto, te vuelo y haces una audición?’ Así que cuelgo el teléfono, miro a Andrew y le digo: ‘Vamos a ver lucha libre’. Entonces le cuento a la madre de Andrew y ella me trae libros. Me lleva a su sótano, está lleno de todas estas figuras de acción.»

«Ahora estoy entrevistando para este puesto con esta compañía que él (su pareja) ha mantenido totalmente en secreto para mí. Así que fue muy divertido. Llamamos a su hermano y lo invitamos a venir a ver el Royal Rumble con nosotros. Bianca Belair ganó el Rumble, quedé obsesionada. Tan pronto como salió con la trenza, pensé, esto es para mí. Me encanta esto. De hecho, el primer episodio que vi fue esa escena con Alexa Bliss y Randy Orton y el fuego. Quedé enganchada. Le dije a Andrew: ‘¿Por qué no he visto esto toda mi vida?’ Creo que la lucha libre para mí es algo que siempre me habría encantado, simplemente no nos encontramos hasta más tarde en la vida.»