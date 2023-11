Chris Hero recuerda su relación pasada con WWE, tanto cuando le rescindieron el contrato en 2011 como cuando después le dieron una nueva oportunidad, la cual terminó cuando ambas partes separaron sus caminos de manera definitiva en 2013. Todo ello en una reciente entrevista en POST Wrestling mientras se encamina a su vuelta a los encordados tres años después.

► La rescisión del contrato en 2011

«Había conocido a Jeff Katz años antes, y él había hablado de hacer algo, pero esas grabaciones fueron realmente importantes para mí porque había firmado con la WWE y, debido a mi situación con la testosterona y los problemas médicos, rescindieron mi contrato. Así que me mudé a Tampa para comenzar con FCW, pero no pude hacerlo. Estuve en este limbo extraño; terminé con todos para los que trabajaba y ahora no tenía dinero. Así que, si lo miras, me llevó cinco meses, desde el momento en que me mudé a Tampa hasta que realmente comencé con FCW.

«Fueron cinco meses de limbo en los que pude participar en algunos shows. Hice uno en PWG, participé en Final Battle y una presentación posterior para ROH. Pero estas grabaciones, cuatro días en Hollywood, las filmé y recibí un buen pago durante cuatro o cinco días, y realmente lo necesitaba. Pude ver a tanta gente de diferentes etapas de mi carrera, personas que conocí por primera vez, personas con las que trabajé durante mucho tiempo. Pudimos ser parte de algo especial».

► Una segunda oportunidad

«Me dijeron que ni siquiera fuera a sus eventos. Pensé, maldición, me gustaría ver a la gente y saludar, y me dijeron, ‘Sí, probablemente no deberías’. Pensé, oh, genial. Eso se volvió deprimente, como, oh dios mío, acabo de mudarme. Todavía estaba pagando el alquiler en Pensilvania, aún no me había mudado por completo. Fue mucho. Básicamente, me dijeron, parafraseando, ‘Oye, es tu problema, ocúpate de ello. No sabemos por qué fallaste el examen físico. Estos son los números que tenemos’. Así que lo asumí y fui a médicos, envié mensajes a un montón de personas, y fue muy difícil.

«La gente simplemente no sabía qué hacer, porque es todo este asunto de la relación T/E, como tu testosterona sobre tu epitestosterona. Básicamente, si está en una cierta ventana, lanza banderas rojas. Pero si está dentro de esa ventana, primero debes averiguar cuál es tu punto de referencia. Encontré a un médico, en realidad un médico increíble de la Agencia Mundial Antidopaje, el Dr. Don Catlin, que no me conocía, que respondió a mi correo electrónico, me señaló en la dirección correcta. De hecho, me ayudó a entender esto. Tuve que descubrir qué diablos es la proporción de isótopos de carbono y luego entender todas estas cosas de las que no sé nada. Me hice esa prueba y se la di a la WWE y les dije, ‘Oye, mira, esto proviene de mi cuerpo. No proviene de fuera de mi cuerpo’. Ellos dijeron, ‘Está bien, genial’, y me programaron otro examen físico.

«Volví a Pittsburgh, hice el examen físico nuevamente y dijeron, ‘Fallaste el examen físico’. Pensé, no j*das. Ese es todo el punto. Después de trabajar un poco en eso, establecieron un conjunto diferente de parámetros para mí y luego pude comenzar. Pero no sabía cuál era el problema, no sabía si algo estaba mal en mi cuerpo. Me daba nervios tomar cualquier tipo de suplemento previo al entrenamiento o proteínas. No sabía qué demonios estaba pasando. Así que es por eso que tuve cinco meses de purgatorio. Claudio (Castagnoli) y yo llegamos juntos, y luego él tuvo una ventaja de cinco estrellas sobre mí.. Luego llego yo, y el Dr. Tom se está yendo».

#OnThisDayinWWE 10 years ago on #wwenxt: Kassius Ohno took on Jake Carter (who is Big Van Vader's son)@realkingregal: "Can you imagine the skillset young Jake has from listening to his father?"@ChrisHero @itsvadertime pic.twitter.com/fkFNPW42TQ — On This Day in WWE (@OTD_in_WWE) August 22, 2022