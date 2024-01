El cada vez más liviano calendario de Roman Reigns con WWE puede explicarse de varias maneras. La primera son sus problemas de salud, en especial la leucemia. La segunda es el estatus que ha alcanzado después de una década siendo una caballo de batalla. La tercera es la longevidad que tanto él como la empresa desean que tenga; un día hará todavía menos apariciones, como Brock Lesnar. Todo ello a pesar de lo mucho que los fans lamentan no verlo más habitualmente en televisión y disputando combates.

► «Roman Reigns debería ser más cauto»

Dicho esto, Mark Henry considera que «The Tribal Chief» debería aparecer aún menos. Y señala uno de los apuntes que hemos hecho en SÚPER LUCHAS para explicar su opinión: la salud de Roman Reigns. El coach de AEW indica en Busted Open Radio que el Campeón Universal Indiscutible tiene que ser más cauto.

«Hace unos tres meses expresé eso. Él ni siquiera puede estar presente todo el tiempo, entre multitudes y demás, debido a la medicina que toma… Necesita descanso, no solo por la lucha, sino para vivir… Tengo un amigo que tuvo leucemia. Cuando estamos en el auto, él usa una mascarilla… simplemente para no respirar el aire… Podría ponerse enfermo. Mi hija, ella recibe infusiones de vez en cuando debido a su enfermedad de Crohn. Su cuerpo no se defiende contra todo, así que si contrae un resfriado, podría convertirse en neumonía. Es diferente para personas como Roman.»

Palabras totalmente comprensibles y, de nuevo, ese es uno de los motivos por los que «The Head of the Table» ha ido reduciendo su calendario. Esto también hace que cada aparición, que cada segmento, que cada lucha, sean más especiales. Por ejemplo, la defensa del título que hará contra Randy Orton, AJ Styles y LA Knight en Royal Rumble. Y si finalmente, como se remorea, lucha en Elimination Chamber, para después hacerlo en WrestleMania… Pero de momento veamos qué pasa el 27 de enero.