Siempre atento a la actualidad de la WWE, Kevin Nash ha hablado hablando últimamente de un posible retorno de Chris Jericho, de la venta de mercancía de CM Punk, o de que no luchó en 2011 con el «Best in the World» porque Triple H quería ser quien lo hiciera. Hoy vamos con dos temas que no involucran a ninguno de los mencionados recogiendo las declaraciones del «Big Daddy Cool». Por un lado, que WWE quiere que Roman Reigns supere en reinado de campeón a Hulk Hogan. Por el otro, la futura lucha del «Tribal Chief» con The Rock.

► Roman Reigns por encima de Hulk Hogan

«A menos que Roman j*didamente haga la completa movida de villano y le diga que se ponga en fila. [El coanfitrión del pódcast, Sean Oliver, señala que no pueden hacer eso con la audiencia] Dijo, ‘Quizás me siente en la cabeza de la mesa’. No dijo que Roman se levantaría y jugaría a las sillas para dejar que se sentara. ¿Y si hace un [promo], ‘J*dete, hijo de p*ta a tiempo parcial. No me importa si estamos emparentados o no’. Luego, j*didamente Rock podría volver y decir, ‘Mi*rda, solo trabajé tres luchas menos que tú el año pasado’ [risas]».

«En resumen, hay cuatro lugares. No veo que le quiten el título a Seth, y no veo que le quiten el título a Roman. ¿No crees que quieren que Roman supere el récord de Hogan? No hay ventaja en que Dwayne salga ganando. Creo que Dwayne haría el trabajo. Al igual que Hogan lo hizo por Dwayne en Toronto, dale ese j*dido impulso monstruoso«.