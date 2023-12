Tony Montana es uno de los personajes mas icónicos de la historia del cine. Interpretado por Al Pacino, es el protagonista de la película ‘Scarface’, titulada ‘Caracortada’ en Latinoamérica y ‘El precio del poder’ en España. No todos la conocerán, así que, ¿de qué va?

Tony Montana es un emigrante cubano frío y sanguinario que se instala en Miami con el propósito de convertirse en un gángster importante. Con la colaboración de su amigo Manny Rivera inicia una fulgurante carrera delictiva con el objetivo de acceder a la cúpula de una organización de narcos.

► CM Punk = Tony Montana

Una de las cosas por las que es conocido Tony Montana es por la venta de cocaína, lo cual Kevin Nash pone a la altura de la venta de mercancía de CM Punk en la WWE. El miembro del Salón de la Fama estuvo hablando del Best in the World recientemente en Kliq This.

Sobre el éxito de Punk en la WWE hasta ahora: «Punk está vendiendo maldita mercancía como Tony Montana vendía cocaína. Siempre lo veo desde el punto de vista de estar allí de pie en Gorila en esa cortina y suena tu canción, eres CM Punk, no has dicho una palabra en ese escenario en 10 años, y vas a salir allí y vas a dar un discurso, no importa quién seas, eso es mucho».

Sobre la aparición de Punk en los tres programas para escuchar ofertas antes de elegir Raw: «Pensé que Paul [Levesque] hizo un trabajo realmente bueno al hacer que apareciera en Raw, apareciera en SmackDown y luego básicamente dijera que iba a NXT para ver a Shawn Michaels. Con solo hacer eso, elevó la marca de NXT porque iba a escuchar lo que Shawn tenía como oferta, y pensé que fue brillante».