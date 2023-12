Seth Rollins, MVP de WWE en 2023, según Cody Rhodes

Como cada final de año, es momento de hablar de lo mejor que ha ocurrido en WWE en 2023. Por ejemplo, ¿quién ha sido el MVP, lo que podríamos traducir como Superestrella más valiosa? Shawn Michaels señalaba recientemente a Dominik Mysterio. En cambio, Cody Rhodes apunta a Seth Rollins cuando le preguntan precisamente por las palabras de The Heartbreak Kid en su reciente aparición en The Michael Kay Show.

► Seth Rollins, el MVP de WWE en 2023

«Eso es delicado porque Dom es una persona difícil. Si lo mirara desde la perspectiva de boletos vendidos, mercancía vendida, emoción por las luchas, logros en el cuerpo de trabajo, diría que tu MVP es, no voy a decir yo mismo, espero que alguien más lo diga, pero diría que Seth Rollins es alguien que es más el MVP. Pero, ¿quién soy yo para ir en contra de lo que dijo Shawn Michaels? Si Shawn Michaels ve algo en Dominik Mysterio, eso es enorme porque no suele hacer ese tipo de afirmaciones. Dom, por difícil que sea llevarse bien con él, está increíblemente conectado con la audiencia».

La discusión siempre es quién es el número uno pero si no fuera así, si tuviéramos que señalar a tres, cinco, diez Superestrellas, no cabe duda de que tanto Seth Rollins como Dominik Mysterio (y Cody Rhodes) entrarían en el listado. LA Knight, Rhea Ripley, Jey Uso, The Judgment Day, The Bloodline, Gunther… La verdad es que 2023 ha sido (y aún le queda un poco más) un gran año. ¿Cómo no señalar también a CM Punk?

¿Tendrán el mismo éxito estos luchadores en 2024? Puede que sea cuando finalmente The American Nightmare gane su ansiado Campeonato Universal Indiscutible. O cuando The Best in the World destrone a The Visionary como Campeón Mundial de Peso Completo. ¿Perderá The Nightmare el Campeonato Mundial Femenil? ¿Ganará Main Event Jey Uso su primer título individual?