Si algo memorable puede rescatarse del paso de CM Punk por AEW fue su rivalidad con MJF, aunque la continuidad de esta se viera truncada tras el incidente en las postrimerías de All Out 2022.

Un pique entre dos maestros al micrófono, donde, claro está, WWE hizo acto de presencia, entre rumores de que MJF podía dejar AEW para convertirse en Superestrella del por entonces aún Imperio McMahon.

Y quiero rescatar unas palabras de Punk durante el episodio de Dynamite del 5 de enero de 2022, con clara referencia hacia WrestleMania.

«Si crees que el pasto es más verde del otro lado, haz lo que quieras. Adelante, vete. Lucha estelar en la cuarta noche del espectáculo de ‘compra uno y llévate otro gratis’, y luego sé despedido más rápido de lo que duras en la cama».

► «Main eventer», al fin y al cabo

Como venimos diciendo, el mayor combate que CM Punk afronta en su segunda etapa bajo los focos de WWE es contra la hemeroteca. Y más allá de lo divertido que resulta hoy echar la vista atrás y repasar el historial de declaraciones del «Best in the World», aquella promo de hace casi dos años cobra hoy una irónica vigencia.

Punk buscará ganar el Royal Rumble varonil el próximo 27 de enero y así cerrar su propia historia estelarizando WrestleMania, algo que nunca pudo hacer durante su primera etapa. Y algo que dudo podría hacer en esta segunda etapa si el formato del «Show de los Shows» no hubiera cambiado desde entonces. Cuanto menos, no el presente año.

Según las previsiones, Punk se medirá a Seth Rollins por el Campeonato Mundial de Peso Completo WWE, gane o no el Royal Rumble. Duelo que cerraría la primera jornada de WrestleMania 40 (6 de abril). Y es que la segunda jornada tendrá como estelaristas, presumiblemente, a Roman Reigns y Cody Rhodes por el Campeonato Universal Indiscutible WWE. Reigns, un año más, inamovible en el rol de «main eventer».

Véase, si WrestleMania 40 se celebrara en una única noche, Punk debería conformarse, otra vez, con un hueco secundario dentro del cartel del magno evento. Viejos fantasmas del pasado: The Rock y John Cena estelarizando WrestleMania 28 y 29.

WWE no confiaría tan pronto a Punk un «main event» de «The Showcase of the Inmortals», además de que esto trastocaría los planes con Cody Rhodes, luchador que el próximo año, sí o sí, debe «acabar su historia» y redimirse de su derrota el pasado abril ante Reigns.

Claro que, a ojos de muchos, el «main event» bajo el formato actual es el disputado en la segunda noche, cierre de las festividades. Punk, entonces, no podría considerarse verdadero estelarista (o gran estelarista) de WrestleMania 40, aunque viniera de ganar el Rumble.

Tal vez en 2025, «The Second City Savior» ocupe ya con todas las de la ley el epílogo de WrestleMania 41, pero hablando de Punk, que diría Sting, lo único seguro es que no hay nada seguro.