Una de las luchas más esperadas de TNA Snake Eyes tendrá a Will Ospreay luchando con Josh Alexander. Y «The Commonwealth Kingpin» quiere ver a «The Walking Weapon» alcanzando el siguiente nivel en la lucha libre profesional. Se ve a sí mismo como la oportunidad de dar ese paso, como la prueba definitiva.

BREAKING: @WillOspreay vs. @Walking_Weapon 2 goes down at TNA #SnakeEyes on January 14 at the Palms in Las Vegas! Get tickets HERE: https://t.co/uIMNT4ffq6 pic.twitter.com/0PyiMbg1Up — TNA Wrestling (@IMPACTWRESTLING) December 10, 2023

► Josh Alexander vs. Will Ospreay

«Quiero decir, todos sabemos en este momento que esta será probablemente mi última aparición en TNA, en nueve de cada diez ocasiones. Así que ahora, enfrentarme a Josh Alexander, esta es su prueba para ver, porque lo que TNA necesita, cada empresa tiene un rompe-moldes. Todas y cada una. Podrías decir que en WWE es Roman. En AEW, podrías decir que es Kenny. En New Japan, tal vez era yo. Necesitamos descubrir quién es su rompe-moldes, y creo que esta es su prueba definitiva porque tiene una oportunidad para esto, tiene una oportunidad para derrotar al mejor luchador del mundo en la actualidad. Esa es la cosa principal. Aunque me voy a AEW, me preocupa el próximo paso que TNA va a dar. Necesitan a alguien dispuesto a asumirlo y ser su chico, el rompe-moldes. Así que, esta es la gran oportunidad de Josh Alexander ahora para intentarlo y medirse contra el mejor del mundo y ver si puede poner tus hombros en la lona», dice Ospreay a Denise Salcedo.

El cartel de TNA Hard to Kill luce así:

CAMPEONATO MUNDIAL TNA

Alex Shelley (c) vs. Moose

CAMPEONATO KNOCKOUTS TNA

Trinity (c) vs. Jordynne Grace

CAMPEONATO DE LA DIVISIÓN X TNA

Chris Sabin (c) vs. KUSHIDA vs. El Hijo del Vikingo

Knockouts Ultimate X Match

Gisele Shaw vs. Xia Brookside vs. Jody Threat vs. Tasha Steelz vs. Alisha Edwards vs. Dani Luna

Josh Alexander vs. Alex Hammerstone

CAMPEONATO DE PAREJAS TNA

ABC (Ace Austin & Chris Bey) (c) vs. Grizzled Young Veterans (James Drake & Zack Gibson) vs. The Rascalz (Trey Miguel & Zachary Wentz) vs. Mike Bailey & Trent Seven

Hard To Kill Countdown Show

Rich Swann vs. Steve Maclin

CAMPEONATO DE MEDIOS DIGITALES TNA

Tommy Dreamer (c) vs. Crazzy Steve

Eric Young & Frankie Kazarian vs. Brian Myers & Eddie Edwards.

Everything you need to know ahead of attending TNA #HardToKill and #SnakeEyes this weekend in Las Vegas is available at https://t.co/zTMPjdY9UA! HERE: https://t.co/v2zUtMwsVV pic.twitter.com/jXWo6gUyQ6 — TNA Wrestling (@IMPACTWRESTLING) January 9, 2024