Paul Heyman: «Soy el mejor mánager de la historia»

¿Es Bobby «The Brain» Heenan el mejor mánager de la historia de la lucha libre? No para Paul Heyman, quien se acaba de catalogar como el mejor mánager de todos los tiempos de la industria, un reconocimiento que no cayó mal en los fans, pues hay muchos que consideran que así lo es.

Así lo dio a conocer Heyman a través de una publicación en su cuenta de X, antes Twitter, en donde dio las razones por las cuales considera que es él el mejor mánager en la historia. Los fans han aplaudido sus argumentos:

I thank you for your recognition. Yes, I am the #GOAT. That, for the record, is undisputed and by now, uncontroverted.

For the record …

I was BFF with @cmpunk (longest reigning champion of the modern era).#Advocate to @BrockLesnar (broke that record).#SpecialCounsel and… https://t.co/pkJgF1kUos

— Paul Heyman (@HeymanHustle) January 8, 2024