Ava ha estado trabajando como asistente de Shawn Michaels en NXT desde el fin de la facción Schism. Hace unas semanas, el jefe de la marca amarilla hablaba así de ella:

«(…) Creo que ha hecho un trabajo realmente destacado. Todos conocemos la ascendencia de la que proviene Ava, muy perspicaz en este negocio, por decir lo menos. Ha sido increíblemente útil al ayudarme con todas las tareas que tengo que realizar. Ella sigue siendo parte del roster de NXT, una parte importante y alguien a quien siempre amamos y disfrutamos tener en la programación de NXT. (…) Nada me emocionaría más que poder delegarle más responsabilidades en el futuro, pero tendremos que ver cómo se desarrolla eso».

Per @avawwe_, The Men's Dusty Rhodes Tag Team Classic begins NEXT WEEK!!!#NewYearsEvil pic.twitter.com/ZRoOA0HAMV

— WWE (@WWE) January 3, 2024