Ideas locas en WWE: The Miz… ¡como Tom Cruise!

Triple H, equipo creativo, Superestrellas… en WWE circulan constantemente todo tipo de ideas y la mayoría no se llevan a cabo. Hoy descubrimos una loca que tiene relación con The Miz, de quien podríamos decir que es uno de los luchadores que más ideas han realizado, aunque solo sea porque lleva 15 años en los grandes escenarios, 20 en la empresa si tenemos en cuenta el Tough Enough. Pero no fue él quien la propuso sino Mansoor y Mace, que también anduvieron buscando qué hacer hasta que fueron despedidos cuando no funcionaron como Maximum Male Models. Por ejemplo, el exRetribution, otra idea que no llegó a ningún sitio, propuso ser un mercenario cyberpunk.

► The Miz como Tom Cruise

Como explica en su reciente aparición en The Bob Culture Podcas, Mansoor planteó que «The Awesome One» fuera el líder de una secta inspirada en la Iglesia de la Cienciología y en Tom Cruise, estrella de Hollywood vinculado estrechamente con la misma. Nunca sabremos si hubiera funcionado o no pero ni siquiera se intentó. Al menos hasta ahora nunca habíamos tenido conocimiento de esta propuesta. Sería interesante también saber qué pensó o hubiera pensado The Miz.

«Tuvimos varias propuestas. Una de ellas era un esquema de mercadeo multinivel con un toque de secta. A ellos les gustó más esa idea. Tenían la visión de que sería algo parecido a la Cienciología, y The Miz sería nuestro Tom Cruise. Hubiera sido genial».

Para quienes no lo sepan, según su propia descripción, desarrollada por L. Ronald Hubbard, la Cienciología es una religión que ofrece una ruta precisa que conduce a una completa y certera comprensión de la verdadera naturaleza espiritual de cada uno, de la relación de uno consigo mismo, con la familia, los grupos, la humanidad, todas los seres vivos, el universo material, el universo espiritual y con el Ser Supremo. ¿Te hubiera gustado que esa idea se realizara en WWE?

En la actualidad, Mansoor y Mace se están abriendo camino en la escena independiente después de su salida de la empresa en septiembre. Miz por su parte sigue haciendo de las suyas como Superestrella.