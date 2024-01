CM Punk: diversión y relax en WWE

Con todo lo bueno y todo lo malo, las décadas de carrera, las controversias, los combates y segmentos, las lesiones y otros problemas de salud, las victorias y las derrotas, el dinero ganado y perdido, CM Punk lo ha vivido todo en la lucha libre profesional. Esto no quiere decir que no tenga sentido que haya vuelto a la WWE pero al mismo tiempo sí se comprenden las recientes declaraciones que hizo en WWE Preview Special hablando de su vuelta a las cuerdas enfrentando a Dominik Mysterio en un House Show.

► Diversión y relax

«Fue increíble. Ahora los llamamos eventos en vivo, así de viejo soy. Para mí, siempre serán los shows en vivo, eran mi pan y mantequilla. La televisión es algo diferente. La televisión es toda una bola de energía nerviosa. Todos están preocupados por cumplir con los tiempos en la televisión y tienes muchos jefes. Cuando estoy en los shows en vivo, no tengo un jefe; simplemente me divierto. Me devuelve al inicio de mi carrera en la lucha libre. La razón por la que lo haces, de alguna manera te sientes atraído a hacer esto, y simplemente pude divertirme en un ambiente relajado frente a personas emocionadas de verme, y tuve la oportunidad de golpear a Dirty Dom en la cara. Todo en un día de trabajo».

Divertirse en un ambiente relajado no suena nada mal y es totalmente entendible que sea lo que busca el «Best in the World», no solo en este reciente evento no televisado sino en la totalidad de esta nueva aventura en WWE. ¿Quién no querría eso?, podríamos pensar, pero en realidad hay quienes no lo desean así, o que no pueden, porque tienen que hacer lo que CM Punk hizo durante tantos años para encontrarse en la situación que está hoy. Como Roman Reigns. O Seth Rollins, pero él siempre está al pie del cañón.