La Knight: «Quiero y necesito ser Campeón WWE»

Actualmente LA Knight está programado para enfrentarse a Roman Reigns, Randy Orton y AJ Styles por el Campeonato Universal Indiscutido en Royal Rumble. Será su segunda oportunidad de hacerse con este título después de haber tenido la primera en Crown Jewel 2023. Hasta ahora, dejando a un lado el Campeonato del Millón de Dólares no oficial que tuvo en sus manos en NXT, el oro siempre lo ha esquivado. Pero él lo quiere, lo necesita, según le expone a Chris Van Vliet.

► LA Knight quiere y necesita ser campeón

«En algunos aspectos, parece que ya era hora. Algunos podrían decir: ‘él no lo necesita.’ Pero para mí, creo que sí lo necesito. La razón es simple: es el reconocimiento de que la empresa, o incluso más allá de la empresa, estoy en un nivel donde he demostrado que estoy más allá de ser digno. He probado que lo merezco y que estoy completamente listo».

Cuando le preguntaron si estaba decidido a conquistar el título universal indiscutible de la WWE, Knight respondió: «Cualquiera de ellos, siendo honesto, pero estoy apuntando al puesto más alto. A cualquiera le encantaría ser Campeón en Parejas, Campeón de los Estados Unidos, Campeón Intercontinental o Campeón Mundial. Yo quiero ser ‘El Tipo’. Si eso implica ganar un Campeonato Intercontinental o de los Estados Unidos en el camino, estoy dispuesto. Observo a los que me precedieron, y muchos utilizaron el Campeonato Intercontinental o el Título de los Estados Unidos como su trampolín hacia la cima. Aunque he logrado ascender directamente, he caído justo a las puertas de la gloria. Cuando llegue el momento, quiero aprovechar esa oportunidad, ya sea con un Campeonato Intercontinental o de los Estados Unidos como palanca».