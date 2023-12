LA Knight está asentándose como luchador estelar en WWE. El regreso de dos estrellas como CM Punk y Randy Orton, podría hacerle bien o podría hacerle mal. No solo dependerá de él sino de cómo la compañía lo trate creativamente. Por ahora, hizo un buen trabajo como compañero de equipo de The Viper. El 14 veces Campeón Mundial es único pero The Best Orator in the Professional Wrestling no se hizo menos. Tampoco cuando tuvo ese cara a cara con el Best in the World. Y recientemente les decía esto:

«Se habla de enemigos comunes y aparece CM Punk. Y luego aparece Randy Orton. Y todo lo que escucho es que todos están tras Roman Reigns. Así es como sucede: si a Roman Reigns le da la gana aparecer, tiene a mucha gente buscándolo, porque ¿adivinen chicos? CM Punk, Randy Orton y todos los demás: tienen que hacer fila».

► «CM Punk y Randy Orton ayudarán a LA Knight»

Ahora nos salimos del trío para conocer un punto de vista externo, aunque muy relacionado tanto con la empresa como con los luchadores. El exGerente General Teddy Long apunta en Wrestle Binge que Punk y Orton van a ayudar a Knight a seguir elevándose en WWE.

«No creo que sea solo el espectáculo de Randy Orton y CM Punk. Creo que todos estarán involucrados, pero tal vez Randy y CM Punk sean el punto culminante de la noche… Randy y Punk están establecidos, ¿de acuerdo? Son una marca. LA Knight está tratando de llegar allí«.

«Así que no creo que eso le perjudique en absoluto. Creo que cualquier cosa que hagan con LA Knight, ya sea que vaya con Punk o Randy, lo único que hará es elevarlo. Lo va a ayudar».

Lo veremos con el paso del tiempo. En todo caso, CM Punk y Randy Orton van a ser otras pruebas para el nivel de LA Knight. ¿Tiene lo necesario para formar equipo con ellos? ¿Y para ser su oponente? ¿Cómo lidia con ellos en una promo? ¿Y en una rivalidad? Además, ¿mantendrá sus números de venta de mercancía? O, ¿cambiará WWE algún plan que tenía para él por ellos?