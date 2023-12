LA Knight: «CM Punk y Randy Orton, a la fila»

Durante los house shows de WWE pueden verse todo tipo de situaciones que nunca pasarían en TV. Desde Seth Rollins provocando a CM Punk diciendo que él es el Best in the World contestando a su vez a los fans que cantan su nombre hasta Cody Rhodes firmando y regalando un trozo de mesa después de una lucha callejera.

Y la cosa no quedó ahí porque LA Knight también quiso su momento de protagonismo; aunque en la actualidad él es uno de los principales protagonistas de la programación de WWE. Además de disputar dos combates, tomó el micrófono para dedicar un mensaje a Roman Reigns, CM Punk y Randy Orton para avisarles de que él va primero a por The Bloodline y el Chicago Made y The Viper tienen que ponerse a la fila.

«Se habla de enemigos comunes y aparece CM Punk. Y luego aparece Randy Orton. Y todo lo que escucho es que todos están tras Roman Reigns. Así es como sucede: si a Roman Reigns le da la gana aparecer, tiene a mucha gente buscándolo, porque ¿adivinen chicos? CM Punk, Randy Orton y todos los demás: tienen que hacer fila.»

LA Knight tells Randy Orton and CM Punk to get in line regarding The Bloodline and Roman Reigns

