Seth Rollins: «Yo soy el Best in the World»

Mientras NXT Deadline 2023 se llevaba a cabo, las Superestrellas de WWE estaban realizando un house show, donde Seth Rollins lanzó una provocación a CM Punk. En realidad, fueron primero los fanáticos presentes en la arena de Utica, en Nueva York, quienes lo provocaron a él.

Después de que el Campeón Mundial de Peso Completo retuviera el título ante Shinsuke Nakamura en la lucha estelar, empezaron a cantar el nombre de Punk, a lo que él contestó con el mensaje que leemos a continuación.

«Disculpen, ¿quién es ese? Espera, espera, espera, pregunta seria, ¿ese tipo estuvo en el evento esta noche? No, no, no. Oye, oye, oye, tal vez un día tendrá el coraje suficiente y vendrá aquí arriba. ¿Él es el mejor del mundo, verdad? No, no, no, en serio, yo soy el maldito mejor del mundo. Porque en cada ciudad, todas las noches, aparezco y doy lo mejor de mí.»

"I'm the 'Freakin' Best in the World because every single town, every single night I show up and I show out." – The World Heavyweight Champion @WWERollins responds to CM Punk chants tonight at #WWEUtica 🏆🔥👀

