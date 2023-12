Lash Legend, de NXT, tiene impresionada a la WWE

Unos meses atrás, antes de llamar tanto la atención, Lash Legend decía que quería ser más grande que Bianca Belair en WWE:

«Es asombrosa. En primer lugar, ella es un gran ejemplo. Está haciendo historia. Ya ha hecho historia. Así que definitivamente es alguien a quien muchas de nosotras aspiramos a ser y nos inspira, y simplemente queremos seguir el camino de Bianca Belair. Creo que es un gran ejemplo. Siento que muchas de nosotras, como [Kelani Jordan] y yo misma, también vamos a seguir ese camino y superarlo.»

Entonces, y ahora también, son palabras mayores. No obstante, de septiembre a diciembre la joven luchadora ha crecido notablemente. Y para muestra su fantástica actuación anoche en el combate Iron Survivor Challenge de NXT Deadline 2023. No ganó pero estuvo cerca de hacerlo y demostró ser una de las mayores promesas de WWE.

THE GAME HAS CHANGED @lashlegendwwe just flipped the Women's Iron Survivor Challenge on its head 💪#NXTDeadline pic.twitter.com/ivKGSVCd1U

— WWE (@WWE) December 10, 2023