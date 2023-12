Durante los house shows de WWE pueden verse todo tipo de situaciones que nunca pasarían en TV. Por ejemplo, Cody Rhodes regalando un trozo de mesa a un fan.

Para contextualizar, esta pasada noche, en Utica, Nueva York The American Nightmare venció a Damian Priest en una lucha callejera en la que le hizo atravesar una mesa con un suplex. El combate no terminó ahí. JD McDonagh apareció para ayudar a su amigo del Judgment Day pero no solo acabó él atravesando otra con una powerbomb sino que golpeó con el maletín de Money in the Bank a The Archer of Infamy, dejándolo a mercedes de Cody, quien le aplicó su Cross Rhodes para la victoria.

Entonces, mientras festejaba con el Universo WWE presente en la arena Adirondack Bank Center, tomó un trozo de una de las mesas rotas, lo firmó y se lo dio a alguien del público.

«Esta es la parte en la que la producción comienza a entrar en pánico. Este trozo de mesa aquí no se puede usar de nuevo. Creo que debería irse a casa con alguien de aquí.»

Cody Rhodes signs broken table and gets WWE production nervous 😅🤣 This guy goes above and beyond for fans, and televised doesn't change this #wweutica

#codyrhodes #wwecodyrhodes #codyrhodeswwe #wwenews pic.twitter.com/cmmok2UL1J — The Vlog Warriors (@TheVlogWarriors) December 10, 2023

Los resultados completos del evento no televisado son:

LA Knight vs. Solo Sikoa queda sin resultado

Kevin Owens y LA Knight derrotan a Bloodline (Jimmy Uso y Solo Sikoa)

Alpha Academy (Chad Gable y Otis) (con Maxxine Dupri) derrotan a Imperium (Giovanni Vinci y Ludwig Kaiser)

CAMPEONATO INTERCONTINENTAL : Gunther (c) vence a Bronson Reed, Ricochet y The Miz

: Gunther (c) vence a Bronson Reed, Ricochet y The Miz LUCHA CALLEJERA : Cody Rhodes vence a Damian Priest

: Cody Rhodes vence a Damian Priest Nia Jax derrota a Shayna Baszler

Drew McIntyre derrota a Jey Uso

CAMPEONATO MUNDIAL DE PESO COMPLETO: Seth Rollins (c) vence a Shinsuke Nakamura

