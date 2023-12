Shawn Michaels, encantado con Booker T y Vic Joseph

Booker T y Vic Joseph son los comentaristas de NXT desde hace un tiempo y en múltiples ocasiones los hemos escuchado elogiarse mutuamente; el WWE Hall of Famer incluso pidió que ascendieran a su compañero al elenco principal. Ahora lo hace Shawn Michaels. Como expresó en la conferencia de medios previa a Deadline 2023, HBK está encantado con el trabajo que ambos están haciendo.

► Booker T y Vic Joseph

«Los adoro a ambos. En primer lugar, soy un gran admirador de Vic Joseph. Creo que es absolutamente uno de los mejores comentaristas en este negocio, y lo digo en serio. Vic es increíblemente talentoso en su trabajo, y no conozco a ningún joven que trabaje más duro en ese puesto que él. Booker T, nuevamente, estamos regularmente en el backstage, riéndonos a carcajadas por su química cada martes por la noche. Aún lo veo como fan mientras estamos allí detrás, y la verdad es que, aunque no siempre sea lo correcto, si lo disfruto y me hace reír, siempre siento que debemos seguir con ello. Me encanta la química. Me encanta lo que hacen.

«Lo que han logrado, creo que hay un buen equilibrio que se da entre ellos. Booker a veces puede estar completamente fuera de la realidad, y ver y escuchar a Vic tratando de traerlo de vuelta es una de las partes más divertidas de mi semana. No puedo hablar más elogiosamente de nuestro equipo de comentaristas. Pero, en serio, no quiero perder a Vic nunca, pero es absolutamente el mejor. Es un tipo increíblemente talentoso y realmente bueno en su trabajo.»

La última vez fue una sorpresa así que puede que la siguiente vez que haya un cambio en los equipos de trasmisión de las diferentes marcas de WWE también pero no tenemos ninguna información acerca de que Booker T y Vic Joseph vayan a dejar de formar alianza en la mesa pronto, así que tanto Shawn Michaels como el Universo NXT continuarán disfrutando de ello.