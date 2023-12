Nikkita Lyons ha vuelto a NXT después de casi un año lesionada y Shawn Michaels no tiene nada más que buenos presagios para ella, como mostró en la conferencia de medios previa a Deadline 2023, donde la luchadora no hizo aparición pero sí se vieron varios videos suyos, incluyendo su retorno atacando a Blair Davenport, que en el evento premium se convirtió en retadora al Campeonato Femenil NXT, por lo que enfrentará a Lyra Valkyria en New Year’s Evil 2024. ¿Habrá triple amenaza? ¿O quizá lucha a cuatro esquinas con Cora Jade, que atacó a la monarca?

► Nikkita Lyons tiene el ‘It Factor’

«Creo que todos vieron mucho potencial en Nikkita antes de su lesión provocada por Blair Davenport. Su regreso se suma a lo que ya es una división de mujeres increíblemente talentosa, como discutimos antes. Pero diré esto: creo que cualquiera con dos ojos en la cabeza puede ver que es una joven extremadamente talentosa. Tiene algo especial.

«Nuevamente, como dicen, ese ‘It Factor’, creo que es algo que posee, pero uno de los inconvenientes de tener una división femenina tan competitiva es que hay mucha competencia. Hay muchas mujeres luchando por llegar a la cima y ella no va a recibirlo fácilmente. Ha regresado con una intensidad y una determinación evidentes. Parece lista, parece estar en forma. Parece que va tras Blair Davenport, obviamente, pero mira, diré esto… nuestras mujeres tienen hambre. Tenemos un grupo de mujeres extremadamente talentosas. No van a dejarse pisotear por Nikita Lyons. Así que va a tener que ganárselo.

«Creo que es una persona especial. Tiene una apariencia única y posee cierta calidad que creo que a muchos de nuestros fanáticos les gusta. Tiene habilidad, pero como dije, va a tener que ganárselo cuando regrese al ring y descubriremos muy pronto cómo se desarrolla todo esto».