CM Punk y Cora Jade hicieron aparición durante NXT Deadline 2023 para sorpresa de los fanáticos. Y para sorpresa de ella, se encontró con su ídolo en backstage. Tan emocionada estaba la luchadora que no pudo evitar salirse de personaje en el que estaba milisegundos antes mientras realizaba una entrevista para las cámaras de WWE. Recordemos cómo reaccionó ella en redes sociales cuando el Best in the World volvió:

Mood 8 years later pic.twitter.com/g2kqJlhUGp — Cora Jade (@CoraJadeWWE) November 26, 2023

► El mensaje de CM Punk a Cora Jade

Mi compañero Rafa Indi publicó anteriormente todos los detalles acerca de esta aparición de CM Punk en NXT, que no fue únicamente tras bastidores, sino que apareció para abrir el evento premium con Shawn Michaels y dedicar unas palabras tanto a los fans como a HBK. Ahora nos enfocamos en su encuentro con Cora Jade para descubrir qué le dijo. No solo él sino que también AJ Lee está orgullosa de ella.

«Deberías sentirte realmente orgullosa de ti misma. Muchas veces siento la presión de acelerar el paso y no detenerme a disfrutar de las cosas simples de la vida. Pero tú, este es tu territorio ahora. Deberías estar increíblemente orgullosa de tus logros, y ten en cuenta que April también se siente orgullosa de ti.»

Cora Jade acaba de volver a la programación de NXT después de un tiempo fuera de ella para intentar posicionarse como retadora al Campeonato Femenil de Lya Valkyria, a la que atacó cuando esta apareció después de la victoria de Blair Davenport en el Iron Survivor Challenge, lo que sí que le dará una lucha por el título en New Year’s Evil 2024. Y no olvidemos su rivalidad con Nikkita Lyons, lo cual quizá provoque que las cuatro luchadoras se vean las caras por el cinturón en un Fatal 4-Way el 2 de enero. Veremos cómo siguen estas historias el martes en NXT.