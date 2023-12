WWE estuvo este 9 de diciembre de 2023 -mientras se llevaba a cabo NXT Deadline 2023– celebrando un house show en la arena Adirondack Bank Center en Utica, Nueva York, del que tenemos todos los detalles en lo relativo a los resultados de las luchas que formaron parte del cartel así como también a las imágenes que los fanáticos estuvieron publicando en redes sociales.

Si bien NXT Deadline 2023 fue el último evento premium en vivo de WWE en 2023 -el próximo será NXT New Year’s Evil 2024 el 2 de enero; el 27 será Royal Rumble 2024- los eventos no televisados van a continuar. Hoy mismo habrá uno en State College, Pensilvania. También la semana que viene. Y unos cuantos más del 26 al 30 de diciembre, día en que acabarán por este año en Inglewood, California, para volver el 6 de enero en Spokane, Washington.

En cambio, mañana mismo tendremos un nuevo episodio de WWE RAW, en el que, entre otras cosas, CM Punk va a decidir en qué marca trabajará de ahora en adelante. Y no descarta que sea en NXT. Parece probable que pudiera ser agente libre y estar apareciendo en todas. Aunque si su rival va a ser Seth Rollins, tendrá que ser en la roja.

Jey Uso content for my fellow #JuceBoxes from #WWEUtica ! He also wore the YEET shirt again 😍💙 @WWEUsos pic.twitter.com/9y2ItBRisx

— bethany (@bethany_wwe) December 10, 2023