Dragon Lee se coronó nuevo Campeón Norteamericano de NXT venciendo a Dominik Mysterio en Deadline 2023. En principio, iba a ser Wes Lee quien fuera retador al título en el evento premium de esta pasada noche pero una nueva lesión lo apartó de la acción luchística y Rey Mysterio presentó a su pupilo para intentar destronar a su hijo mientras él miraba desde la mesa de comentarios y posteriormente le hacía entrega del cinturón en un segmento tras bastidores en el que también se vio poner las placas que acreditan al de Tala, Jalisco, como nuevo monarca.

El joven luchador mexicano está en el mejor momento de su carrera y está recibiendo tanto elogios como mensajes de cariño. El que traemos ahora proviene de uno de sus hermanos, Rush, que está buscando el éxito en AEW; es uno de los participantes del Continental Classic, aunque no le está yendo demasiado bien. El Todo Blanco se tomó un momento después del show para felicitar públicamente a Dragon Lee.

«Felicidades hermano, te lo mereces, el fruto y la recompensa del trabajo y la disciplina. Estoy muy orgulloso de ti, te quiero. HERMANO.»

congratulations brother,

you deserve it,

the fruit and reward of work

and discipline,I am very proud of you,

I love you

HERMANO #MuñozDynasty#HermanosMuñoz pic.twitter.com/Nv0sNo5KDr

— RUSH OFICIAL (@rushtoroblanco) December 10, 2023