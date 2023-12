Wes Lee tuvo que salir de NXT Deadline 2023 debido a una lesión. Iba a tener la oportunidad de recuperar el Campeonato de Norteamérica de manos de Dominik Mysterio pero finalmente será Dragon Lee quien intente destronarlo. El luchador lastimado quiso dar las gracias por el apoyo:

«Gracias a todos por los buenos deseos de recuperación. Me llena el corazón ver el cariño de todos ustedes. Realmente duele tener que dar este mensaje, pero prometo también cumplir con mi afirmación de regresar y representar con orgullo el lado oeste. Los quiero».

Thank you all for the get well wishes. Warms my heart to see the love from y’all. Truly hurt to have to deliver the message but I promise to also deliver on my claim to return and rep the WesSide proudly.

Love y’all ❤️‍🩹 pic.twitter.com/XF5wP6DWdp

— WES LEE (@WesLee_WWE) December 7, 2023