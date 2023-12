Jey Uso rompe el silencio sobre Drew McIntyre

Drew McIntyre mostró un cambio en su personalidad gracias a Jey Uso. A pesar de que Cody Rhodes, Randy Orton y Sami Zayn lo han perdonado pese a ser parte de The Bloodline, no sucede lo mismo con el escocés, quien ha centrado su atención en él y busca vengarse de haber incidido en que no haya vuelto a conquistar un campeonato mundial.

► Jey Uso se disculpó con Drew McIntyre, pero…

Drew McIntyre ha estado intentando vengarse de Jey Uso en las últimas semanas, a pesar de que este último ya no forma parte de The Bloodline. Incluso, no le importó al «Guerrero escocés» estar en el mismo equipo que The Judgment Day en Survivor Series, y posterior a dicho evento, todavía ha seguido con su ataque incesante, sumando a Sami Zayn a su listado de víctimas.

Al respecto, en el reciente WWE The Bump, el multicampeón en parejas se disculpó con McIntyre.

«Lo siento, Uce. ¿Está bien?. Te pido disculpas, hombre. Maldita sea, tienes que dejar pasar esa cosa, Uce. No te enojes todo el tiempo. Entiendo que te hicimos algunas cosas mal, Drew, en el pasado. Te costamos el campeonato mundial. Te golpeamos el culo varias veces. Pero maldita sea, solo estaba siguiendo órdenes, Uce. Yo también estaba enojado en el pasado, hombre, pero tienes que dejarlo ir, Uce. Déjalo ir. Lo prometo, hombre. Tu corazón estará más ligero. Lo siento, ¿de acuerdo? Lo siento, Drew».

Minutos más tarde, Jey Uso retiró su disculpa después de ver imágenes de McIntyre lanzándolo sobre la mesa de comentaristas en el reciente Monday Night Raw, por lo que la rivalidad entre ambos seguramente continuará, con McIntyre buscando nuevamente convertirse en Campeón Mundial a costa de Seth Rollins.