Britt Baker: «En AEW nos burlábamos de Cody Rhodes»

En aquel entonces, nadie en la lucha libre, pero hablando de AEW, la empresa recién nacida no había visto a nadie como Cody Rhodes. Puede que Chris Jericho. Pero un luchador con un nombre tan grande, con la historia que lo acompañaba, inmerso en una guerra con WWE, buscando que cada momento fuera más grande que la vida para trascender. Y ni siquiera hace falta hablar en estos términos, podemos atender a algo tan simple como su pirotecnia, mayor que la de cualquier otro luchador All Elite.

► Las burlas a Cody Rhodes

Y por ese mismo motivo también razón de burla de sus compañeros, como recuerda Britt Baker en Ring The Belle hablando de sus momentos favoritos en la llamada «Waiting Room» en las oficinas de la empresa. La verdad es que la pirotecnia de Cody Rhodes sigue siendo motivo de burla hoy.

«Sonny Kiss. Joey Janela fue increíble. The Acclaimed también lo fue. Cody [Cody Rhodes] fue fenomenal. Siempre solíamos hacerle bromas a Cody acerca de su pirotecnia. Era mucho, realmente mucho. Decíamos, ‘Oh, tenemos que asegurarnos de que Cody tenga pirotecnia cuando entre a la Waiting Room.’ Así que decidimos usar bengalas, como las de la celebración del 4 de julio, cuando entró por la puerta como parte de la broma. Todavía nos reímos al recordarlo».

Estas palabras nos llevan a las que pronunciaba el ahora luchador de WWE hace unos meses compartiendo que precisamente estos momentos en las oficinas son lo que extraña de AEW:

«Si echo algo de menos de mi tiempo fuera, y fue una época tan divertida, lo único que echo de menos es que tenía una oficina en cada edificio. En esa oficina era de lo más divertido, no se hacían negocios, quizá un 5% de negocios y Brandi [Brandi Rhodes] era la que hacía negocios, el otro 95% éramos yo y mis colegas, gente nueva que entraba, gente que se escondía allí, cada semana teníamos el Nightmare Bar. Totalmente abastecido. Cuando los chicos y chicas terminaban de trabajar, echaba de menos esa oficina. Los perros estaban allí, Little Brodie [Brodie Lee Jr] estaba allí todo el tiempo. Realmente extraño la oficina. Lo que pasa es que algunos de los chicos van a los edificios y hacen una foto de dónde estaba mi habitación y me la envían. Es muy triste».