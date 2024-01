Ethan Page explica por qué se inspira en The Miz

Atrás quedaron los en que nadie respetaba a The Miz. Ahora todos los hacen. De hecho, hay quienes lo toman como referente, como Ethan Page, de AEW y ROH. Nada que nos sorprenda, no hace mucho hacía comentarios parecidos alguien tan consolidado en WWE como Baron Corbin.

► The Miz, modelo a seguir de Ethan Page

«Realicé trabajos adicionales (como extra en WWE) a una edad muy temprana, creo que tenía 22 o 23 años. Todavía estaba trabajando solo en circuitos independientes. Esto fue antes de IMPACT, incluso antes de EVOLVE. Estaba allí para hacer trabajos adicionales y esperaba registrarme; tenías que completar estos formularios. Mientras espero, The Miz baja por el pasillo. Hasta ese momento, solo había saludado a un par de luchadores. Era la primera vez que estaba detrás del escenario, así que quedé asombrado por toda la atmósfera más grande que la vida que lo rodea, y solo había visto lo que se ve en pantalla, así que mi mente estaba explotada. Veo a The Miz pasar.

«Se detiene para saludar a cada extra, a cada miembro del personal. Eran personas que simplemente estaban llenando papeles. No importaba quién fuera, se detenía y saludaba a todos. Se detiene en la sala de administración para verificar sus apariciones benéficas. Mientras está revisando, le están añadiendo más cosas. ‘¿Te importaría detenerte a leerles a los niños para Be A Star?’ ‘Sí, no hay problema. Lo que necesites. Ya lo sabes.’ Tengo la imagen mental más clara de esa experiencia que he intentado recrear en mi carrera para brindar esa misma sensación que tuve al verlo, pensé: ‘Oh, así es como se hace bien este trabajo’. Esa es la persona y el intérprete que quiero ser,« comparte Page con Jackson Bragman en Bragman Breakdown.