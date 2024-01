El mal sabor de boca de Ethan Page en AEW en 2023

Ethan Page encontró lo que buscaba al mudarse de AEW a ROH en 2023. Antes sentía que se estaba quedando atrapado entre The Hardys, The Firm Deletion y AEW Dark. El veterano luchador lo explica en una reciente entrevista con Bragman Breakdown.

► Ethan Page no quería quedar atrapado

«Para mí, sinceramente, el punto culminante fue cuando estaba con los Hardy Boys. Sentí que estaba viviendo un sueño. Tenía la oportunidad de hacer nuestra entrada, bailar, y además, era amigo cercano de Isiah Kassidy, así que trabajar con él en equipo era fantástico, aunque de manera un tanto irregular. Incluso propusimos llamarnos el ‘Moan Event’, ya que Isiah tenía su característica de gemir y en ese momento no estábamos haciendo mucho. La meta última era llegar al punto en que pudiera ser liberado de mi contrato con Matt Hardy. Lamentablemente, perdimos en una lucha en su casa, en la gran lucha en el Hardy Compound, y él terminó controlando mi contrato.

«La historia continuó con la necesidad de disolver The Firm, lo cual pensé que era un buen momento para concluir, pero una semana o dos después, me encontré trabajando nuevamente con The Firm. Había demasiados cabos sueltos que dejaron un mal sabor de boca en la gente. A medida que continuábamos juntos, se convirtió en ruido de fondo, y no quería ser simplemente eso en el programa. Fue una experiencia de aprendizaje, y me divertía, aprendiendo mucho cada semana de Matt y Jeff, quienes son leyendas. Sin embargo, me di cuenta de que si seguía por ese camino, prácticamente estaría estancado. No quiero quedarme estancado durante mucho tiempo. Una vez que te enfrías, es muy difícil volver a calentarse.

«Lo más sorprendente es que nos pusieron en la mayoría de los programas de YouTube. Estuvimos en Dark Elevation, así que estábamos ofreciendo contenido de forma gratuita. Matt Hardy y yo contábamos una historia en esos programas cada semana y la gente se volvía loca. Cada semana íbamos a estas arenas y estaban muy involucrados en esta historia. Una vez que llegamos al punto de finalizarla en Rampage y la lucha en el Compound, sentí que debería haber sido el punto final, y podríamos cambiar de marcha y pasar a la siguiente cosa, pero parecía que estábamos girando en círculos, interpretando estos personajes que creo que alcanzaron su máximo».