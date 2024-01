Jinder Mahal quiere luchar contra The Rock

El regreso de The Rock en la edición de WWE RAW Day 1 el pasado lunes fue un gran mometo para los fanáticos y una grata sorpresa que culminó con el anuncio de un posible enfrentamiento ante Roman Reigns. No obstante, previo a aquello, tuvo una interacción con Jinder Mahal antes de que se pusieran físicos y The Great One saliera airoso tras aplicar un codazo del pueblo.

► Jinder Mahal reflexiona sobre su segmento con The Rock

Si bien Jinder Mahal terminó recibiendo una paliza, pero ciertamente esto le despertó el deseo del desquite y recientemente mencionó, durante una entrevista reciente con Sony Sports Network, que quiere enfrentarlo algún día en India. El Modern Day Maharaja se mostró confiado en el micrófono antes y durante su interacción con The Rock y piensa que puede mantener a raya al ex Campeón Mundial.

“Tuve muchos puntos buenos incluso antes de que saliera Rock. Me sentí confiado hasta que estuve en el lado receptor de, ya sabes, Rock me dio un golpe. Hasta entonces, realmente creía que tenía a The Rock. Sabes, tenía su confianza ahogada. Pude ver la mirada en sus ojos. Sabes, soy el maharajá moderno, él puede ser el campeón del pueblo, lo estaban animando. Para alguien que no tenía el respeto del público, creo que lo hice muy bien. Quiero lanzar un desafío a The Rock. En cualquier momento en la India, puedes subir al ring con The Modern Day Maharaja”.

Habrá que esperar y ver si The Rock responderá al desafío de Jinder Mahal, pero luce improbable dado su compromiso con Hollywood; además, si The Great One se anima a luchar, Roman Reigns seguramente será el elegido.