Jim Ross: «The Rock tiene que ganarse el amor de los fans»

No está claro el panorama de The Rock en WWE. Lo cierto es que regresó en el primer Raw del 2024, e insinúo que iba a retar a una lucha a su primo, Roman Reigns, el actual Campeón Universal Indisputable WWE. Los rumores, de distintas fuentes, indican que este sí será por fin el año en que vamos a Reigns y Rocky luchar.

Aunque no está claro si será en febrero, en el evento premium Elimination Chamber 2024: Parth, o si será en abril, en WrestleMania 40. Lo cierto es que sigue la expectativa, pero ya son muchas las personalidades de la lucha libre que creen que Rock vs. Reigns se dará este año.

► Jim Ross considera que The Rock podría no tener el mismo respaldo de los fans de WWE

El más reciente en opinar, fue Jim Ross, el actual comentarista de AEW, quien señaló que The Rock podría no tener ya el mismo apoyo de los fans si lucha ante Reigns, debido a sus largas ausencias y a la gran estrella en la que se ha convertido Reigns. Estas fueron sus palabras:

«No me sorprendería del todo, sinceramente, pero en cierta medida, sí. Creo que tiene que ganarse, si va a enfrentarse a Roman Reigns, ¿será que The Rock será el favorito de los fanáticos? Él necesita hacer algo más, creo yo, además de simplemente aparecer, aunque tenga el poder estelar para hacerlo.

«Me sorprendió un poco que esté de vuelta buscando un lugar. Así que veremos cómo resulta todo. Soy fan. Yo firmé a The Rock. Estuve involucrado en su carrera desde el primer día. Cada vez que tienes a The Rock, ganas algo de tiempo con The Rock, eso es una victoria.

«Ahora, cómo llegan al resultado final, el resultado final tiene que ser WrestleMania, obviamente. No se necesita ser un estratega para entender eso. Pero veremos cómo resulta.

«Conseguir que The Rock aparezca en la televisión y comprometerlo previamente en una historia, y parece que lo de Roman Reigns es un lugar perfecto para él, puede que no le haga muchos favores a los fanáticos de Cody Rhodes porque aún creo que a algunas personas les molesta que Roman venciera a Cody en la última WrestleMania.

«Así que habrá otra pieza en el camino. Tiene que haber otra parada, y ganar el Elimination Chamber es una forma de hacerlo, hombre. Pero, ¿puedes conseguir otra lucha? Eso significaría dos luchas con The Rock, ¿y eso va a suceder? El tiempo lo dirá, pero como dije, lograr que se comprometa en ciertos momentos es una victoria sin lugar a dudas».

Curiosamente, en el pasado SmackDown, Paul Heyman dijo que Roman Reigns se reía del reto de The Rock, pues este no había hecho nada para ganarse una lucha titular ante él.