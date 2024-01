Este es el nuevo diseño del Campeonato División X de TNA

Como ya lo habíamos comentado aquí en SÚPER LUCHAS, la nueva TNA Wrestling, antes conocida como Impact Wrestling, iba a empezar a revelar en los próximos días los nuevos diseños de campeonatos para esta nueva era, en donde retornar a sus orígenes, al nombre con el que Jeff Jarrett y su padre fundaron la empresa.

Y ya se hizo la primera revelación. A través de un video publicado en el canal oficial de YouTube de TNA, el presidente de TNA, Scott D’Amore, presentó el nuevo diseño del Campeonato de la División X.

En el video, podemos ver a D’Amore dándole el título al actual monarca, Chris Sabin, quien se encuentra en medio de su décimo reinado con esta correa de campeonato. Sabin defenderá este título ante KUSHIDA e Hijo del Vikingo en el evento premium TNA Hard To Kill 2024.

We know you've all been waiting for the reveal of new title belts. They start tomorrow!

– TNA X-Division Title on January 7 at 1pm ET

– TNA World Tag Team Titles on January 8 at 1pm ET

– TNA Digital Media Title on January 9 at 1pm ET

– TNA World Title on January 10 at 1pm ET

-…

— TNA Wrestling (@IMPACTWRESTLING) January 6, 2024