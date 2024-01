WWE SMACKDOWN 5 DE ENERO 2024 .— Friday Night SmackDown comienza el año presentando el especial New Year’s Revolution, nombre que antaño se usara para un PPV, y por ello el cartel será de nivel PPV. El atractivo principal es una amenaza triple en la que se enfrentarán Randy Orton, AJ Styles y LA Knight, jugándose nada menos que el derecho a enfrentar a Roman Reigns por el Campeonato Universal Indisputable WWE en Royal Rumble. ¿Quién de los tres se volverá el retador del Jefe Tribal? La acción de la marca azul de WWE se emite desde la Rogers Arena, en Vancouver, British Columbia, Canadá.

Está programada una interesante lucha titular: La Campeona WWE, Iyo Sky, defenderá la corona ante «Michin» Mia Yim.

En la final del torneo para definir al retador de Logan Paul por el Campeonato de los Estados Unidos, se enfrentarán Kevin Owens y Santos Escobar.

Además, Butch y un compañero por designar se medirán con Pretty Deadly (Elton Prince y Kit Wilson).

► Un carro apareció en la arena y de allí se bajó Roman Reigns. Kayla Braxton intentó entrevistarlo acerca de lo que dijo The Rock el pasado lunes en Raw, la insinuación del reto a una lucha, pero el Campeón Universal Indisputable WWE solo se rio y se marchó.

WWE SMACKDOWN 5 de enero 2024 | Resultados en vivo | New Year’s Revolution

► Tras el combate, Logan Paul felicitó a Kevin Owens por su victoria. «Sin embargo, debo decir que estaás sudando, Kevin… Y yo no he soltado ni una gota de sudor al defender mi título por 62 días».

► «Oye, Kevin… El que me derrotes es tan factible como que los Canucks ganen la Copa Stanley», dijo Logan Paul antes de recibir un puñetazo de Owens en la cara, porque este es gran fanático de los Vancouver Canucks, equipo de hockey.

► Tras bambalinas, Grayson Waller y Austin Theory tratan de llevar a Logan Paul a donde el médico. Cameron Grimes, quien es de NXT, pero que está esta noche tras bambalinas, seguramente porque podría estar pronto de lleno en la marca azul, o un caso similar al de Dragon Lee, apareció y se rio de la situación, lo que generó un encontronazo.

► En el ring, Bobby Lashley con sus muchachos de The Street Profits. Lashley dijo que el año 2023 había sido el más difícil de su carrera, pero que lo mejor del año pasado fue su alianza con The Street Profits.

► «Lo que queremos para este 2024 es luchar por todo lo que nos merecemos y ganarlo», señaló Lashley. Montez Ford dijo que tomarán ventaja de todas las oportunidades que tengan para capturar el oro.

► Angelo Dawkisn señaló que The Street Profits llevan tiempo sin ganar el Campeonato de Parejas WWE, por lo que invitó a The Judgment Day a cuidar sus espaldas.

► Bobby Lashley dijo que iba a entrar en el Royal Rumble 2024. Pero, fue interrumpido por una viñeta de Karrion Kross en la pantalla gigante.

► Karron Kross apareció en la rampa de entrada junto con Paul Ellering. Authors of Pain aparecieron y atacaron a traición a Bobby Lashley y The Street Profits. Le dieron una paliza, que Kross remató arrojando a Lashley contra la lona.

WWE SMACKDOWN 5 de enero 2024 | Resultados en vivo | New Year’s Revolution

► Paul Heyman tras bambalinas dijo que The Rock nombró a Roman Reigns porque se quiere sentar en la mesa de Roman Reigns.

► Sin embargo, Paul Heyman dijo que The Rock no ha sido invitado asentarse en la cabeza de la mesa junto a Roman Reigns, y que solo dijo eso porque quería aparecer fácilmente en los titulares y hacerse viral al retar a Reigns.

► «Incluso Randy Orton, LA Knight y AJ Styles están todos compitiendo para ser destrozados por Roman Reigns. Porque no hay nadie en el planea tierra que pueda vencer a Roman Reigns, ¿así que qué ha hecho The Rock?» Estas fueron las interesantes palabras de Paul Heyman.

"The Wiseman" @HeymanHustle has a lot to say… 👀🔥

Cc: @TheRock, @JohnCena, @CodyRhodes, @CMPunk #SmackDown: New Year's Revolution pic.twitter.com/rR0tKSRjuq

— WWE (@WWE) January 6, 2024